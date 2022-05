Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo: silenzio dopo il GF Vip, ora ci sono le prove (Di martedì 3 maggio 2022) “Se ho mai pensato di avere delle chance con Nathaly Caldonazzo? No. È sempre stato un rapporto di empatia. Lei mi ha dato sicurezza e forza. Le devo tanto perché mi ha accompagnato lei in questo percorso è stato un perno forte al GF Vip. Ci bastava solamente guardarci per essere più sicuri e tranquilli e non smetterò mai di ringraziarla”. Con queste parole Antonio Medugno aveva parlato di Nathaly Caldonazzo e del rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini, i due hanno stretto un legame d’amicizia molto forte. Entrata nel corso del programma, nonostante i pochi mesi trascorsi nella casa Nathaly Caldonazzo ha avuto modo di farsi notare dal pubblico per il suo carattere schietto e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022) “Se ho mai pensato di avere delle chance con? No. È sempre stato un rapporto di empatia. Lei mi ha dato sicurezza e forza. Le devo tanto perché mi ha accompagnato lei in questo percorso è stato un perno forte al GF Vip. Ci bastava solamente guardarci per essere più sicuri e tranquilli e non smetterò mai di ringraziarla”. Con queste paroleaveva parlato die del rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini, i due hanno stretto un legame d’amicizia molto forte. Entrata nel corso del programma, nonostante i pochi mesi trascorsi nella casaha avuto modo di farsi notare dal pubblico per il suo carattere schietto e ...

Advertising

blogtivvu : Antonio Medugno avvistato in atteggiamenti intimi con una ex del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta - SChiedere : @giulw0nderland E non tagghiamo Antonio medugno per avere piu' stream???? - francescarimon3 : @TeamNicola_ Nemmeno Baru' e katia e neanche Antonio Medugno -