Alexander-Arnold | «Ci complichiamo sempre le semifinali»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 maggio 2022) Trent: «Cile, come a Roma e Barcellona, ma siamo a Parigi» Al termine della sfida contro il Villareal, Trentha parlato ai microfoni di SKY Sport. «Non rendiamo mai semplici per noi stessi ledi Champions, come con Roma e Barcellona. Loro hanno giocato bene, all’intervallo abbiamo riordinato le idee e poi abbiamo segnato. Da lì abbiamo fatto la nostra partita. A volte non riesci a controllare come vuoi la partita, loro hanno segnato presto ed è quello che volevamo. Siamo poi entrati in partita e abbiamo strappato il biglietto per Parigi. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e chiaramente sbagliare un tempo non è l’ideale ma può capitare». L'articolo proviene da ...