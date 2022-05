Al via le riprese di Fosca Innocenti 2, Vanessa Incontrada sul set: le prime anticipazioni (Di martedì 3 maggio 2022) Al via le riprese di Fosca Innocenti 2. Il primo ciak per la nuova stagione della fiction Mediaset è stato battuto in Toscana, come annuncia la protagonista Vanessa Incontrada con uno scatto sui social. La prima stagione è andata in onda su Canale5 in quattro puntate dall’11 febbraio al 4 marzo, registrando ascolti molto buoni (il finale ha conquistato quasi 3,4 milioni di spettatori e il 16,5% di share). La trama ruota intorno alle indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia insieme alla sua squadra quasi tutta al femminile. Impegnata sul lavoro e single convinta, Fosca ha però un punto debole: il suo migliore amico Cosimo. Il rapporto tra loro inizia a cambiare quando il fascinoso oste rubacuori, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Al via ledi2. Il primo ciak per la nuova stagione della fiction Mediaset è stato battuto in Toscana, come annuncia la protagonistacon uno scatto sui social. La prima stagione è andata in onda su Canale5 in quattro puntate dall’11 febbraio al 4 marzo, registrando ascolti molto buoni (il finale ha conquistato quasi 3,4 milioni di spettatori e il 16,5% di share). La trama ruota intorno alle indagini del vicequestore di Arezzo,, alle prese con crimini di provincia insieme alla sua squadra quasi tutta al femminile. Impegnata sul lavoro e single convinta,ha però un punto debole: il suo migliore amico Cosimo. Il rapporto tra loro inizia a cambiare quando il fascinoso oste rubacuori, ...

