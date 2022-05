AEW | Licenziato un membro del Dark Order

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 3 maggio 2022) Il wrestler della AEW edella stableStu Grayson non è più presente nella pagina dedicata al roster del sito ufficiale della compagnia, e si sostiene sia stato. Grayson è stato rimosso dal roster presente sul sito ufficiale della AEW quest’oggi, in un momento in cui sono in ballo diversi accordi per la federazione di Tony Khan. Nonostante la All Elite Wrestling non abbia ancora ufficializzato la partenza dell’atleta, Dave Meltzer del Wrestling Observer ha sottolineato che ci sono diversi rumors riguardo al fatto che il contratto di Grayson sia scaduto e che le due parti non siano riuscite a trovare un accordo per un rinnovo. Per quel che vale, gli altri membri delEvil Uno, Allan Angels, Alex Reynolds, Colt Cabana, John Silver, Pres10 ...