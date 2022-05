Ucraina, fortezza Donbass: ecco la situazione e i piani dei russi (Di lunedì 2 maggio 2022) Guerra Ucraina, fonti: il generale russo Gerasimov ferito a Izyum Roma 2 maggio 2022 - Quella che si è aperta ieri è una settimana decisiva per l'andamento della guerra. Se le truppe di Putin ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Guerra, fonti: il generale russo Gerasimov ferito a Izyum Roma 2 maggio 2022 - Quella che si è aperta ieri è una settimana decisiva per l'andamento della guerra. Se le truppe di Putin ...

Autarchico : RT @giampaolo_baio: Transnistra: Moldova vs Russia vs Ucraina - Limes - Cosimodau : @GiovaQuez Se credete che le guerre siano a scopo umanitario siete vittime della manipolazione e della propaganda d… - marcoprat : RT @oggisettimanale: La guerra raccontata giorno per giorno. Il direttore del @corsera ?@lucfontana? ci aiuta a capire cosa sta succedendo… - oggisettimanale : La guerra raccontata giorno per giorno. Il direttore del @corsera ?@lucfontana? ci aiuta a capire cosa sta succeden… - brunoforesi : RT @nelloscavo: #Odessa sotto tiro. Si scruta il mare, temendo l'attacco a tenaglia dei russi. Il mistero dei soldati sull’Isola dei serpen… -