Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la trentacinquesima giornata (Di lunedì 2 maggio 2022) La classifica a confronto con la scorsa stagione dopo 35 giornate. Un campionato che entra nel vivo per la corsa Scudetto, quella europea e per la salvezza. Il Milan è capolista con 5 punti in più della scorsa stagione, a differenza dell'Inter, seconda, con dieci lunghezze in meno rispetto alla versione di Conte. Stabili Juventus e Napoli. Mourinho ha un punto in più di Fonseca, Sarri ne ha sei in meno di Inzaghi. Milan 77 (+5) Inter 75 (-10) Napoli 70 (0) Juventus 69 (0) Roma 59 (+1) Lazio 59 (-6) Fiorentina 56 (+18) Atalanta 56 (-16) Verona 52 (+9) Torino 47 (+11) Sassuolo 46 (-10) Udinese 43 (+3) Bologna 43 (+3) Empoli 37 (Serie B) Spezia 33 (-1) Sampdoria 33 (-12) Cagliari 28 (-7) Salernitana 26* (Serie B) Genoa 25 (-11) Venezia* 22 (Serie B)

