Renica | “Spalletti | allenatore con dei limiti Ecco cosa farà De Laurentiis”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 2 maggio 2022) Alessandrocritica Luciano, tecnico del Napoli che viene definito aziendalista e con dei. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo,dice: “Mertens è stato onesto, ha fatto una disamina di campo, non di percezioni o di fantasia. Il campo ha fatto vedere che il Napoli era vicino allo scudetto, con una rosa adeguata. La battuta diè infelice, probabilmente sta dimostrando di essere unche lavora bene ma con dei. Mertens è umile, non ha mai preteso nulla, di giocare. Eppure per quanto ha fatto vedere ci sono dei rimpianti. La squadra sente quando c’è Mertens in campo, lo riconosce come leader e giocano meglio tutti, c’è maggior equilibrio. Tutto l’opposto di quello che racconta. A Empoli è ...