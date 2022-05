La finta modestia di Fedez non fa più effetto (Di lunedì 2 maggio 2022) Con il suo solito piglio polemico, Fedez ci ha tenuto a far sapere di non aver ricevuto l'invito per il Concertone di Roma: ma lui è a New York Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 maggio 2022) Con il suo solito piglio polemico,ci ha tenuto a far sapere di non aver ricevuto l'invito per il Concertone di Roma: ma lui è a New York

infoitcultura : La finta modestia di Fedez non fa più effetto - BerniniFabio : La finta modestia di Fedez non fa più effetto - EraMinoErraiola : @Mestruat Non è finta modestia, semplicemente 10 punti con sto calendario e soprattutto sta squadra non li facciamo… - Mestruat : @EraMinoErraiola La finta modestia non funziona. -

La finta modestia di Fedez non fa più effetto Siamo tutti concordi nel dire che questa è l'era della polemica a tutti i costi. I personaggi noti sembrano fare a gara a chi polemizza di più e anche i non famosi pare abbiano preso questa china nel ... 'Questa riforma è finta, peggio di quando c'ero io', parla Luca Palamara Sergio Mattarella per descrivere questo nominificio correntizio parlò senza mezzi termini di "modestia etica" . A distanza di quasi tre anni, e con il rinnovo del Csm alle porte, la riforma che verrà ... ilGiornale.it La finta modestia di Fedez non fa…" Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso ", ha scritto Fedez nella sua storia È semplice: al giorno d'oggi sembra valere una sola regola: più si fa casino, più si viene notati…