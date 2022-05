Kerch, il Ponte della discordia che Zelensky vuole distruggere (Di lunedì 2 maggio 2022) Collega la Crimea al distretto russo di Krasnodar e divide il Mar Nero dal Mar di Azov; dopo 27 mesi di lavoro, 3,7 miliardi di spesa, il Ponte di Kerch, anche detto Ponte di Putin - e per questo da sempre considerato Ponte della discordia tra Russia e Ucraina - è ora al centro del conflitto tra il Cremlino e Zelensky. L'Ucraina infatti lo vuole abbattere, non solo perché rappresenta un simbolo della potenza di Mosca, ma anche perché da lì, secondo il governo di Kiev, i russi stanno portando le scorte di grano e i rifornimenti per la contraerea per poi lanciare missili verso Odessa.Lungo quasi 19 km, alto 35 metri, è il Ponte più lungo sia della Russia che dell'intera Europa. La sua progettazione è ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 maggio 2022) Collega la Crimea al distretto russo di Krasnodar e divide il Mar Nero dal Mar di Azov; dopo 27 mesi di lavoro, 3,7 miliardi di spesa, ildi, anche dettodi Putin - e per questo da sempre consideratotra Russia e Ucraina - è ora al centro del conflitto tra il Cremlino e. L'Ucraina infatti loabbattere, non solo perché rappresenta un simbolopotenza di Mosca, ma anche perché da lì, secondo il governo di Kiev, i russi stanno portando le scorte di grano e i rifornimenti per la contraerea per poi lanciare missili verso Odessa.Lungo quasi 19 km, alto 35 metri, è ilpiù lungo siaRussia che dell'intera Europa. La sua progettazione è ...

DGC49740861 : @mentecritica Ma secondo la sua opinione tecnica gli Ucraini sarebbero in grado di colpire il ponte sullo stretto di Kerch in Crimea ? - DrMarcoBiffino : @LucaScotti8 @FPanunzi Respingimento per cui è necessario contrattaccare... e possibilmente martellare anche le ret… - fran67marcolin : RT @_Nico_Piro_: che viene definita 'operazione speciale' è creare un corridoio di terra verso la Crimea da Rostov (la penisola annessa nel… - xrjnvp97sf : RT @GiovaQuez: Le forze armate ucraine puntano a distruggere il ponte di Kerch che unisce la penisola di Crimea alla Russia. Per Peskov si… - calmrainyday : RT @GiovaQuez: Le forze armate ucraine puntano a distruggere il ponte di Kerch che unisce la penisola di Crimea alla Russia. Per Peskov si… -