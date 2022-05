Isola dei Famosi 2022 | chi è stato eliminato ieri sera | concorrenti in nomination | cosa è successo lunedì 2 maggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 maggio 2022) Continua ad appassionare e a tenere incollati al televisore l’dei, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede al timone su Canale 5, per la seconda volta consecutiva, Ilary Blasi. Con lei in studio, a Milano, i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre in Honduras, come inviato, Alvin, che ha il compito di coordinare le prove dei naufraghi. Tra sfide sempre più dure, polemiche e mancanza di cibo: main puntata? Chi ha dovuto lasciare il gioco? Chi tra Estefania, Blind e Carmen ha lasciato l’dei? Sono tre ial televoto, quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Estefania, la modella che in Honduras ha trovato l’amore, di Blind, che è ...