Guerra in Ucraina: come ha colpito le tasche degli Italiani? (Di lunedì 2 maggio 2022) La Guerra in Ucraina, oltre a incalcolabili atti di disumanità, ha colpito in modo aggressivo tutta l’economia mondiale: infatti dal +63.5% dell’olio di semi che sta diventando introvabile al +8,4% del pane, il caro energia alimentato dalla Guerra contagia i prezzi nel carrello della spesa con aumenti che colpiscono duramente tutto il settore e i portafogli dei consumatori. E’ quanto emerge dallo studio della Coldiretti, che ha stilato una black list degli aumenti sullo scaffale sulla base delle rilevazioni Istat sull’inflazione ad aprile 2022 comparandoli con quelli di un anno fa. Se i prezzi di cibi e bevande sono aumentati in media del 6,3%, in cima alla classifica dei rincari ci sono gli olii di semi, soprattutto quello di girasole – sottolinea Coldiretti – che risente del conflitto in ... Leggi su influencertoday (Di lunedì 2 maggio 2022) Lain, oltre a incalcolabili atti di disumanità, hain modo aggressivo tutta l’economia mondiale: infatti dal +63.5% dell’olio di semi che sta diventando introvabile al +8,4% del pane, il caro energia alimentato dallacontagia i prezzi nel carrello della spesa con aumenti che colpiscono duramente tutto il settore e i portafogli dei consumatori. E’ quanto emerge dallo studio della Coldiretti, che ha stilato una black listaumenti sullo scaffale sulla base delle rilevazioni Istat sull’inflazione ad aprile 2022 comparandoli con quelli di un anno fa. Se i prezzi di cibi e bevande sono aumentati in media del 6,3%, in cima alla classifica dei rincari ci sono gli olii di semi, soprattutto quello di girasole – sottolinea Coldiretti – che risente del conflitto in ...

