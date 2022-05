Conte: “Salario minimo? Non costringetemi a incatenarmi davanti al Parlamento”. E sulle armi: “Io insultato dal Pd come mai a destra” (Di lunedì 2 maggio 2022) “In Italia c’è un problema della politica dei redditi e di Salario minimo da risolvere. Non mi costringete ad incatenarmi davanti al Parlamento“. Il leader M5s Giuseppe Conte, intervistato da Metropolis su Repubblica.it, ha ribadito l’impegno del Movimento 5 stelle perché la misura sia affrontata il prima possibile. E alla domanda se davvero farebbe questo gesto risponde: “Dobbiamo ricorrere agli estremi rimedi e qualcosa ci dobbiamo inventare: ma non si possono prendere in giro i cittadini dicendo di volere approvare il Salario minimo e poi non dimostrare la volontà politica di farlo in Parlamento”. Il presidente 5 stelle è anche tornato sui rapporti con il Partito democratico e le tensioni dopo la decisione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) “In Italia c’è un problema della politica dei redditi e dida risolvere. Non mi costringete adal“. Il leader M5s Giuseppe, intervistato da Metropolis su Repubblica.it, ha ribadito l’impegno del Movimento 5 stelle perché la misura sia affrontata il prima possibile. E alla domanda se davvero farebbe questo gesto risponde: “Dobbiamo ricorrere agli estremi rimedi e qualcosa ci dobbiamo inventare: ma non si possono prendere in giro i cittadini dicendo di volere approvare ile poi non dimostrare la volontà politica di farlo in”. Il presidente 5 stelle è anche tornato sui rapporti con il Partito democratico e le tensioni dopo la decisione di ...

