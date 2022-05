Concorso ordinario secondaria, III calendario prove scritte dal 2 al 25 maggio: avvisi USR abbinamenti aule/candidati (Di lunedì 2 maggio 2022) Concorso ordinario scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020 come modificato dal decreto n. 23 del 5 gennaio 2022. Terzo calendario: prove scritte dal 2 al 25 maggio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 maggio 2022)scuoladi primo e secondo grado di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020 come modificato dal decreto n. 23 del 5 gennaio 2022. Terzodal 2 al 25. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle. L'articolo .

ElisaMarcelli79 : RT @DaniElaqwertyu: #idoneiordinarioinruolo Graduatorie di merito per tutti gli idonei del concorso ordinario primaria e infanzia! @Strusc… - ProDocente : Concorso ordinario secondaria: nuovo modello di autodichiarazione dal 1° maggio - Milena24181546 : RT @ElisaMarcelli79: Chiediamo che sia istituita la GRADUATORIA DI MERITO per gli IDONEI al CONCORSO ORDINARIO primaria_infanzia #idoneio… - Milena24181546 : RT @bettaf82: Chiediamo che sia istituita la GRADUATORIA DI MERITO per gli IDONEI al CONCORSO ORDINARIO primaria_infanzia #idoneiordinari… - Milena24181546 : RT @DaniElaqwertyu: #idoneiordinarioinruolo Graduatorie di merito per tutti gli idonei del concorso ordinario primaria e infanzia! @Strusc… -