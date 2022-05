Avviso di formazione elenco per assunzioni al Comune: le figure da inserire (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 29/04/2022, 4a Serie Speciale – Concorsi, è stato pubblicato l’Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato al Comune di Benevento per diversi profili professionali. A renderlo noto è l’assessora al Personale, Carmen Coppola. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiega l’assessora Coppola – rappresenta un’importante occasione per rafforzare gli organici delle Pubbliche Amministrazioni. L’Amministrazione comunale di Benevento è tra le prime in Italia ad avvalersi della possibilità di formare graduatorie di personale utile nel caso di ammissione al finanziamento dei progetti presentati dall’Ente ed, attualmente, in corso di valutazione. Una scelta voluta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 29/04/2022, 4a Serie Speciale – Concorsi, è stato pubblicato l’di selezione pubblica per titoli ed esame per ladi undi idonei all’assunzione a tempo determinato aldi Benevento per diversi profili professionali. A renderlo noto è l’assessora al Personale, Carmen Coppola. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiega l’assessora Coppola – rappresenta un’importante occasione per rafforzare gli organici delle Pubbliche Amministrazioni. L’Amministrazione comunale di Benevento è tra le prime in Italia ad avvalersi della possibilità di formare graduatorie di personale utile nel caso di ammissione al finanziamento dei progetti presentati dall’Ente ed, attualmente, in corso di valutazione. Una scelta voluta ...

