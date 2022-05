Alessandro Iannoni contro i coniugi Russo: è scontro all’isola (Di lunedì 2 maggio 2022) Alessandro Iannoni vs i Russo Non mancano le tensioni a L’Isola dei Famosi 16. Poche ore fa infatti c’è stato un acceso scontro tra Alessandro Iannoni e i coniugi Russo. Clemente e Laura hanno infatti hanno accusato il figlio di Carmen Di Pietro di fare il doppio gioco e di voler sfruttare entrambi i gruppi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 2 maggio 2022)vs iNon mancano le tensioni a L’Isola dei Famosi 16. Poche ore fa infatti c’è stato un acceso strae i. Clemente e Laura hanno infatti hanno accusato il figlio di Carmen Di Pietro di fare il doppio gioco e di voler sfruttare entrambi i gruppi L'articolo proviene da Novella 2000.

IsaeChia : #Isola 16, le #anticipazioni della tredicesima puntata: Beatriz Marino pronta a sbarcare in Playa per l’atteso conf… - StigmabaseF : Carmen Di Pietro 'Mio figlio gay, coming out accettato': la confessione intima su Alessandro: Carmen Di Pietro: 'Mi… -