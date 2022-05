Udinese, Cioffi: “Qualche rimpianto c’è ma dico bravi alla squadra, nella ripresa…” (Di domenica 1 maggio 2022) Udinese Cioffi – Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, commentando la sconfitta contro l’Inter. “Il rammarico c’è, perché prendere il primo gol sul piazzato dove noi siamo solidi e compatti, lascia un po’ di amaro in bocca. Il secondo gol è nato perché siamo stati una via di mezzo, e non possiamo permetterci di essere una via di mezzo contro una grande squadra. Nel secondo tempo abbiamo corretto il tiro e dico bravi ai ragazzi. Quanta voglia hai di iniziare la prossima stagione? Ho tanta voglia di finire bene questa stagione. Poi alla prossima c’è tempo per pensarci. Noi pensiamo a Sassuolo, Spezia e Salernitana. Forse saremo un po’ presuntuosi però ci lascia un po’ di amaro in bocca questa ... Leggi su seriea24 (Di domenica 1 maggio 2022)– Gabriele, allenatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, commentando la sconfitta contro l’Inter. “Il rammarico c’è, perché prendere il primo gol sul piazzato dove noi siamo solidi e compatti, lascia un po’ di amaro in bocca. Il secondo gol è nato perché siamo stati una via di mezzo, e non possiamo permetterci di essere una via di mezzo contro una grande. Nel secondo tempo abbiamo corretto il tiro eai ragazzi. Quanta voglia hai di iniziare la prossima stagione? Ho tanta voglia di finire bene questa stagione. Poiprossima c’è tempo per pensarci. Noi pensiamo a Sassuolo, Spezia e Salernitana. Forse saremo un po’ presuntuosi però ci lascia un po’ di amaro in bocca questa ...

