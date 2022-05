Traffico Roma del 01-05-2022 ore 19:30 (Di domenica 1 maggio 2022) Luceverde Roma devi trovare in studio Tiziana remondi Traffico intenso in direzione della capitale sulla diramazione di Roma nord e rallentamenti e code da Settebagni a raccordo anulare sullo stesso raccordo in carreggiata esterna tra Laurentina e La Romanina coda tratti su via Aurelia da Castel di Guido a Malagrotta ci sta in fila poi su via Pontina tra Castel Romano e Tor de’ Cenci dove per lavori si transita carreggiata ridotta altre cose su via Cristoforo Colombo da via di Acilia via di Mezzocammino qui oltre al Traffico è segnalato anche un incidente code a tratti poi su via Flaminia dal raccordo anulare a Corso di Francia e su via Salaria dalla motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo da via Togliatti a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 1 maggio 2022) Luceverdedevi trovare in studio Tiziana remondiintenso in direzione della capitale sulla diramazione dinord e rallentamenti e code da Settebagni a raccordo anulare sullo stesso raccordo in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina coda tratti su via Aurelia da Castel di Guido a Malagrotta ci sta in fila poi su via Pontina tra Castelno e Tor de’ Cenci dove per lavori si transita carreggiata ridotta altre cose su via Cristoforo Colombo da via di Acilia via di Mezzocammino qui oltre alè segnalato anche un incidente code a tratti poi su via Flaminia dal raccordo anulare a Corso di Francia e su via Salaria dalla motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24-teramo da via Togliatti a ...

repubblica : 'Due tigri in affitto a tremila euro'. Le telecamere nascoste svelano il traffico di grandi felini in Italia [di Em… - laura99164560 : RT @laura99164560: 'Tremila euro per due tigri in affitto': la telecamera nascosta svela il traffico dei grandi felini - la Repubblica Ques… - LuceverdeRoma : ? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? coda tra Via Pontina e Via Ardeatina > esterna #Luceverde #Lazio - laura99164560 : 'Tremila euro per due tigri in affitto': la telecamera nascosta svela il traffico dei grandi felini - la Repubblica… - astralmobilita : ??? #Roma via #CristoforoColombo traffico sbloccato, permangono code tra #ViadiAcilia e #ViaDiMezzocammino ?… -