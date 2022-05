Regina Elisabetta, c’è solo un amore che non l’ha mai tradita | Anzi due (Di domenica 1 maggio 2022) La Regina, incoronata nel 1953, nel corso della sua vita ha assistito a numerosi cambiamenti ed avvenimenti importanti. In tutti questi anni, solamente un amore non l’ha mai delusa. Il regno di Regina Elisabetta è il più lungo della storia britannica. Nata nel 1926, figlia maggiore di Giorgio VI, Duca di York successivamente diventato re, e della moglie Elisabetta, Duchessa di York e poi Regina consorte, è diventata erede al trono ad appena 10 anni, in seguito all’abdicazione dello zio Edoardo VIII. Regina Elisabetta, ecco l’unico amore che non l’ha mai tradita (fonte web)Dopo la morte del padre, nel 1952, è diventata Regina all’età di 25 anni. Nel 1953 è stata ... Leggi su newstv (Di domenica 1 maggio 2022) La, incoronata nel 1953, nel corso della sua vita ha assistito a numerosi cambiamenti ed avvenimenti importanti. In tutti questi anni, solamente unnonmai delusa. Il regno diè il più lungo della storia britannica. Nata nel 1926, figlia maggiore di Giorgio VI, Duca di York successivamente diventato re, e della moglie, Duchessa di York e poiconsorte, è diventata erede al trono ad appena 10 anni, in seguito all’abdicazione dello zio Edoardo VIII., ecco l’unicoche nonmai(fonte web)Dopo la morte del padre, nel 1952, è diventataall’età di 25 anni. Nel 1953 è stata ...

