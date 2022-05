L'Olimpia resta imbattuta al Forum, Brindisi piegata in rimonta 92-87 (Di domenica 1 maggio 2022) Reduce dalle fatiche europee a Istanbul l'AX Armani Exchange timbra il cartellino in campionato, restando imbattuta al Forum (15 vinte su 15) con una vittoria casalinga in rimonta sull'Happy Casa Brindisi, battuta nell'ultimo minuto per 92-87. Successo che a due giornate dalla fine della regular season garantisce aritmeticamente il secondo posto ai biancorossi, con 46 punti, dietro alla capolista Virtus Bologna a quota 50, davanti a Brescia terza. Due punti conquistati con le seconde linee con Bentil, Daniels e Grant protagonisti, insieme al pivot Biligha protagonista oscuro in difesa. Olimpia priva degli infortunati Delaney e Melli, oltre che di Hines e Rodriguez fuori per turnover, costretta ad una domenica di inseguimento fin da subito. Brindisi, spinta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 maggio 2022) Reduce dalle fatiche europee a Istanbul l'AX Armani Exchange timbra il cartellino in campionato,ndoal(15 vinte su 15) con una vittoria casalinga insull'Happy Casa, battuta nell'ultimo minuto per 92-87. Successo che a due giornate dalla fine della regular season garantisce aritmeticamente il secondo posto ai biancorossi, con 46 punti, dietro alla capolista Virtus Bologna a quota 50, davanti a Brescia terza. Due punti conquistati con le seconde linee con Bentil, Daniels e Grant protagonisti, insieme al pivot Biligha protagonista oscuro in difesa.priva degli infortunati Delaney e Melli, oltre che di Hines e Rodriguez fuori per turnover, costretta ad una domenica di inseguimento fin da subito., spinta ...

