Cellulare: se hai queste app qualcuno ti sta spiando (Di domenica 1 maggio 2022) Il Cellulare è ormai lo strumento di cui non se ne può fare a meno. Per lavoro o tempo libero è parte fondamentale e integrante nella vita di tutti noi. Ma attenzione ad alcune applicazioni di spionaggio, pronte a intercettare ogni singola attività e carpire così dati personali. Come faremmo senza il Cellulare? Difficile di questi tempi, immersi in un’era sempre più progressivamente tecnologica, allontanarsi da quel dispositivo che contiene ormai tutta la nostra vita: da foto-ricordo alle chat fino ai download inerenti ai propri hobby o al lavoro medesimo. Cellulare-Altranotizia (Fonte: Google)Ma proprio perché racchiude anche dati così personali e magari poco protetti che qualcuno può facilmente sentirsi agevolato nel captarli intenzionalmente e fraudolentemente. Perciò ecco di seguito una lista di ... Leggi su altranotizia (Di domenica 1 maggio 2022) Ilè ormai lo strumento di cui non se ne può fare a meno. Per lavoro o tempo libero è parte fondamentale e integrante nella vita di tutti noi. Ma attenzione ad alcune applicazioni di spionaggio, pronte a intercettare ogni singola attività e carpire così dati personali. Come faremmo senza il? Difficile di questi tempi, immersi in un’era sempre più progressivamente tecnologica, allontanarsi da quel dispositivo che contiene ormai tutta la nostra vita: da foto-ricordo alle chat fino ai download inerenti ai propri hobby o al lavoro medesimo.-Altranotizia (Fonte: Google)Ma proprio perché racchiude anche dati così personali e magari poco protetti chepuò facilmente sentirsi agevolato nel captarli intenzionalmente e fraudolentemente. Perciò ecco di seguito una lista di ...

Davide38963006 : @altierigianluc1 @FBiasin Hai il cellulare pieno di prove da portare in tribunale...che vita di merda che fai - ParagoneLuigi : @Alessan19274511 @toroforever3 @adbs801 @_MASSlMO_ Conosci qualche casalinga senza cellulare? Ne conosci che non si… - hiraeth136 : @Morpec0 hai un cellulare magggico ?????? - Doxaliber : @elenariccio1 @mentecritica 1) soldati prendono l'uomo in consegna. Gli fanno vedere foto del suo cellulare in cui… - Alberto4Matteo : @FedericaPito hai molti reggiseni trasparenti in armadio ? e il tuo vestito lungo quando puoi fotografarlo con la… -