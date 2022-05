Basket, Serie A1 2021-2022: Napoli batte Fortitudo Bologna 64-56, cronaca e tabellino (Di domenica 1 maggio 2022) GeVi Napoli Basket batte Fortitudo Kigili Bologna per 56-64 nella sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Geoffrey Groselle, che mette a segno 19 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Bologna. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match non parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano ma non mettono a segno diversi punti. Sugli scudi McDuffie che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 12-14. Nel secondo quarto la situazione di equilibrio non si perde, con la Fortitudo che recupera quegli unici due punti di svantaggio ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) GeViKigiliper 56-64 nella sfida valida per la ventinovesima giornata dellaA1di, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Geoffrey Groselle, che mette a segno 19 punti, che non bastano per regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match non parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano ma non mettono a segno diversi punti. Sugli scudi McDuffie che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 12-14. Nel secondo quarto la situazione di equilibrio non si perde, con lache recupera quegli unici due punti di svantaggio ...

