Aquaman 2, Amber Heard avrebbe uno screen time di meno di dieci minuti (Di domenica 1 maggio 2022) Amber Heard in Aquaman 2 avrebbe un minutaggio davvero irrilevante e inferiore ai dieci minuti; nel frattempo, la petizione per chiedere la sua rimozione dal film ha raggiunto due milioni di firme. Secondo la giornalista Grace Randolph, Amber Heard in Aquaman and the Lost Kingdom avrebbe un minutaggio davvero irrilevante e inferiore ai dieci minuti; nel frattempo, la petizione per chiedere la sua rimozione dal film ha raggiunto due milioni di firme. Al momento, Amber Heard è coinvolta in un processo giudiziario multimilionario che la vede protagonista insieme al suo ex marito Johnny Depp. La giornalista Grace Randolph ha scritto sul suo profilo Twitter ...

