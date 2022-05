(Di domenica 1 maggio 2022) Andreaparla del Napoli e del sogno scudetto svanito, anche seha detto che non era il reale obiettivo degli azzurri.durante Energia Azzurra, programma in onda su Canale 8, ha detto: “dice una, quando arriva a casa dà delle. È chiaro che il tecnico non lo dice, ma sarebbe bastato vincere con L’Empoli per restare ancora in corsa per lo scudetto, eppure la squadra era in vantaggio già di due gol a otto minuti dalla fine“.ha ribadito che l’obiettivo era la Champions e quindi non deve essere sminuito. Maaggiunge: “Non riesco a capire dove sia il problema a ...

napolipiucom : Agostinelli: 'La grande bugia di Spalletti, darà testate alle porte' #napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : Agostinelli: 'Spalletti? Ha detto una grande bugia a fine gara con il Sassuolo' - tuttonapoli : Agostinelli: 'Spalletti ha detto una grande bugia, va a casa a dare testate nelle porte' - infoitsport : Agostinelli: 'Spalletti ha raccontato una grande bugia' -

Per Andrea, ex allenatore azzurro, Spalletti ha detto un'amabile bugia quando ha affermato di non avere rimpianti per il tricolore sfuggito. Ecco le sue parole durante la trasmissione '...Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8 al fischio finale di Napoli - Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da CN24 . Napoli Sassuolo: le parole diCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieAgostinelli durante Energia Azzurra, programma in onda su Canale 8, ha detto: “Spalletti dice una grande bugia, quando arriva a casa dà delle testate alle porte. È chiaro che il tecnico non lo dice, ...La squadra ha giocato un grandissimo campionato, veniamo da due anni in cui non siamo lassù "Avere quasi la matematica certezza di entrare in Champions a tre partite dalla fine non era semplice, poi ...