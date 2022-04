Ucraina: Letta, evitare terza recessione in 10 anni (Di martedì 5 aprile 2022) "Da questo momento il Pd apre un presidio stabile. Riteniamoci convocati in modo permanente. Discutiamo con le parti sociali, coinvolgiamo i nostri sindaci e i nostri amministratori, facciamo le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 aprile 2022) "Da questo momento il Pd apre un presidio stabile. Riteniamoci convocati in modo permanente. Discutiamo con le parti sociali, coinvolgiamo i nostri sindaci e i nostri amministratori, facciamo le ...

HuffPostItalia : Letta: 'Caro Michele Santoro, sull'Ucraina ti sei dimenticato della parola chiave: Resistenza' - GiovaQuez : Per Santoro prima di parlare di resistenza in Ucraina, in nome della lotta partigiana, Letta dovrebbe 'protestare c… - VauroSenesi : SANTORO, LETTERA APERTA AL SEGRETARIO DEL PD: 'Osservo con sgomento gli attacchi (...) contro quelle poche voci dis… - zazoomblog : Ucraina: Letta evitare terza recessione in 10 anni - #Ucraina: #Letta #evitare #terza - LuciaDeVivo2 : RT @busettodavide: .@EnricoLetta (#PD) prima accusa i russi dei fatto di Bucha. Subito dopo retwetta il segretario generale delle Nazioni U… -