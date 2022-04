Lazio, Milinkovic Savic: Lotito non si accontenta di questa cifra (Di martedì 5 aprile 2022) Sarà un'estate particolare per Sergej Milinkovic-Savic che dopo tanti anni potrebbe davvero lasciare la Lazio. Il centrocampista... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 aprile 2022) Sarà un'estate particolare per Sergejche dopo tanti anni potrebbe davvero lasciare la. Il centrocampista...

OfficialSSLazio : ?? Manuel Lazzari ?? Sergej Milinkovic ? La Lazio torna al successo: Sassuolo superato all'Olimpico per 2-1! - ALE10fficial : @NicoSchira Se Lotito chiede 70m e non si muove da quella cifra, Milinkovic sarà alla Lazio anche il prossimo anno. - LALAZIOMIA : Lazio, Milinkovic Savic: Lotito non si accontenta di questa cifra - Mikelafo71 : Nessuno di noi vorrebbe la cessione di Milinkovic, però lui meriterebbe una big di premier, la Lazio deve rifarsi i… - lazio_magazine : BOBO TV - Cassano: 'Lazio? Milinkovic Savic può partire, non escluderei l'arrivo di Jorginho e di Allan'… -