Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze bis: la data e gli invitati del matrimonio religioso (Di martedì 5 aprile 2022) matrimonio bis per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La showgirl e l’ex nuotatore italiano pronunceranno di nuovo il fatidico sì, ma stavolta in chiesa. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano, la data del matrimonio religioso Dopo una frettolosa cerimonia civile lo scorso 12 maggio, in piena pandemia, alla presenza dei parenti e degli amici più intimi, la coppia ha deciso che convolerà a nozze anche in chiesa. A rivelarlo sono stati proprio gli sposi, ospiti ieri pomeriggio al salotto di Verissimo. «Non l’abbiamo detto sino ad ora per scaramanzia: ci sposiamo il 14 maggio» ha svelato Giorgia Palmas a proposito della tanto attesa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 aprile 2022)bis per. La showgirl e l’ex nuotatore italiano pronunceranno di nuovo il fatidico sì, ma stavolta in chiesa.si sposano, ladelDopo una frettolosa cerimonia civile lo scorso 12 maggio, in piena pandemia, alla presenza dei parenti e degli amici più intimi, la coppia ha deciso che convolerà aanche in chiesa. A rivelarlo sono stati proprio gli sposi, ospiti ieri pomeriggio al salotto di Verissimo. «Non l’abbiamo detto sino ad ora per scaramanzia: ci sposiamo il 14 maggio» ha svelatoa proposito della tanto attesa ...

