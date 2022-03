Zelensky in divisa e i leader in cravatta spiegati da Paolo Macry (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un sorso amaro e postumo di Novecento si riversa dall’est sui sensi dell’Europa, disabituata al suono delle sirene antiaeree, al rumore dei cingolati e al puro terrore di una guerra vera che sventra corpi e palazzi. L’adrenalina di Volodymyr Zelensky in tenuta militare lo avvicina e lo distanzia dai leader occidentali che lo ascoltano in completo blu; distanzia e avvicina i palazzi di Kyiv colpiti dai missili russi agli algidi consessi dell’Europarlamento e delle Nazioni Unite. Laggiù in Ucraina, così vicina così distante, i fragori dell’artiglieria riconducono la leadership al corpo umano di un presidente non più per metafora “bersaglio numero uno”. Quassù a Roma (e a Bruxelles, Parigi, Londra) i bagliori delle esplosioni sono immagini rassomiglianti a videogiochi cui siamo assuefatti, ma i filmati che mostrano carcasse di blindati e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un sorso amaro e postumo di Novecento si riversa dall’est sui sensi dell’Europa, disabituata al suono delle sirene antiaeree, al rumore dei cingolati e al puro terrore di una guerra vera che sventra corpi e palazzi. L’adrenalina di Volodymyrin tenuta militare lo avvicina e lo distanzia daioccidentali che lo ascoltano in completo blu; distanzia e avvicina i palazzi di Kyiv colpiti dai missili russi agli algidi consessi dell’Europarlamento e delle Nazioni Unite. Laggiù in Ucraina, così vicina così distante, i fragori dell’artiglieria riconducono laship al corpo umano di un presidente non più per metafora “bersaglio numero uno”. Quassù a Roma (e a Bruxelles, Parigi, Londra) i bagliori delle esplosioni sono immagini rassomiglianti a videogiochi cui siamo assuefatti, ma i filmati che mostrano carcasse di blindati e ...

