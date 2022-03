WWE | Bayley riuscirà a tornare in tempo per WrestleMania?

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Come sappiamo,ha subito un infortunio al crociato lo scorso luglio: sebbene sia sempre più vicino l’OK dei medici, sembra che la WWE non abbia intenzione di richiamare in campo l’atleta inper la prossima edizione di. Al contrario, la compagnia potrebbe aspettare fino al lunedì successivo (o più tardi) per massimizzare la spinta mediatica portata dal ritorno della Superstar. Le intenzioni della WWE Secondo PWInsider, il piano attuale per quanto riguardaprevede il suo ritorno in televisione dopo38, e sebbene non sia chiaro se la compagnia voglia fardurante il tradizionaleMonday, l’opinione generale nel backstage WWE è che non avrebbe senso affrettare le cose per ...

