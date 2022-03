Vincita in “famiglia” al Grande Fratello Vip? Gli scommettitori sganciano i pronostici (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi vincerà la sesta edizione del Grande Fratello Vip? Tra meno di due settimane un solo concorrente sarà decretato il trionfatore di una delle “stagioni” più discusse del reality show di Casa Mediaset. Vincita in “famiglia” al Grande Fratello Vip? I pronostici degli scommettitori Gli scommettitori hanno diffuso i loro pronostici e in pole position... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chi vincerà la sesta edizione del? Tra meno di due settimane un solo concorrente sarà decretato il trionfatore di una delle “stagioni” più discusse del reality show di Casa Mediaset.in “” al? IdegliGlihanno diffuso i loroe in pole position... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Vincita in “famiglia” al Grande Fratello Vip? Gli scommettitori sganciano i pronostici - Emanuel76603619 : @Franci59540900 La maggior parte voterebbe lulú perché abbiamo sempre detto che così facendo la vincita comunque ri… - milazzo2470 : @catiuz92 Ma Jessica è una povera sfigata come le sue sorelle,dice di essere ricca e poi piange xché i soldi della… - Lella491 : Ma a che livello siamo arrivati , ma la famiglia di Jess dove sta? Manu vedi queste cose? Comunque lasciate fare tu… - TettaLorenzoni : @Sabrina58807168 @Heavenisaplace7 Non è assolutamente vera questa cosa , Lulù non ha mai detto una cosa del genere,… -