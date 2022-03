Ucraina | sindaco del foggiano | ' vitto e alloggio per i profughi con parenti in città'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Foggia, 2 mar. (Adnkronos) - "A partire da oggi, tutti i cittadini ucraini che vivono a Troia possono richiamare in Italiae familiari in pericolo a causa della guerra. Ogni ucraino che vive nella nostrasi attivi per contattaree familiari, attraverso i corridoi umanitari arriveranno qui, nella nostra grande comunità. Per loro ci sarà una casa e tutto ciò di cui avranno bisogno". L'annuncio è deldi troia, in provincia di Foggia, Leonardo Cavalieri, sul suo profilo Facebook dove indica un numero dei Servizi sociali del Comune e il suo personale. "Non riusciamo a fermare la guerra, ma possiamo dare aiuto a chi la guerra la subisce", aggiunge. "Solidarietà è dare concretezza alle parole e ai sentimenti". Sempre ilriferisce che "tantissimi cittadini mi hanno ...