Ucraina: oggi secondo round di colloqui in Bielorussia. Dopo frasi inopportune di Lavrov. La Nato pensa a una “no fly zone su Kiev” (Di mercoledì 2 marzo 2022) GOLEM (Bielorussia) - La notizia è ufficiale: secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina si terrà nella tarda giornata di oggi, 2 marzo del 2022. Lo ha detto il consigliere capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta l'agenzia Tass L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 marzo 2022) GOLEM () - La notizia è ufficiale:deitra Russia esi terrà nella tarda giornata di, 2 marzo del 2022. Lo ha detto il consigliere capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky,quanto riporta l'agenzia Tass L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Pontifex_it : Oggi entriamo nel tempo di #Quaresima. La nostra preghiera e il digiuno saranno una supplica per la #pace in… - LiaQuartapelle : Dobbiamo difendere l’Ucraina, perché oggi difendere l’Ucraina è difendere la democrazia, e l’Europa. Se la Russia s… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Oggi c’è più Europa, la risposta è stata pronta, ferma, rapida, forte e unita. Siamo stati e sare… - FrancoisVayne : RT @Pontifex_it: Oggi entriamo nel tempo di #Quaresima. La nostra preghiera e il digiuno saranno una supplica per la #pace in #Ucraina, ric… - FrancescoBerti_ : RT @luigidimaio: Gli sforzi di @Pontifex_it per la mediazione in #Ucraina aprono un importante spiraglio di speranza per riportare la pace.… -