Ucraina, Macron “Putin ha scelto la guerra, le sue sono bugie” (Di mercoledì 2 marzo 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto di tutto per evitarlo, ma è solo una scelta di Putin, che ha negato un impegno preso davanti alla comunità delle nazioni. Non ci sono truppe o basi della Nato in Ucraina. Queste sono bugie. La Russia non è attaccata, è l'aggressore. Questa guerra è ancora meno, come farebbe pensare una propaganda insostenibile, una lotta contro il nazismo. E' una bugia, un insulto alla storia di Russia e Ucraina, alla memoria dei nostri anziani, che hanno combattuto fianco a fianco contro il nazismo”. Il presidente francese Emmanuel Macron alle 20 si presenta in tv per pronunciare un discorso alla nazione, nel quale addossa tutte le responsabilità a Vladimir Putin. “Tuttavia – sottolinea – non siamo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto di tutto per evitarlo, ma è solo una scelta di, che ha negato un impegno preso davanti alla comunità delle nazioni. Non citruppe o basi della Nato in. Queste. La Russia non è attaccata, è l'aggressore. Questaè ancora meno, come farebbe pensare una propaganda insostenibile, una lotta contro il nazismo. E' una bugia, un insulto alla storia di Russia e, alla memoria dei nostri anziani, che hanno combattuto fianco a fianco contro il nazismo”. Il presidente francese Emmanuelalle 20 si presenta in tv per pronunciare un discorso alla nazione, nel quale addossa tutte le responsabilità a Vladimir. “Tuttavia – sottolinea – non siamo in ...

