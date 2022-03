Twitter bloccherà gli account di RT e Sputnik in Europa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Twitter ha deciso, cedendo alle pressioni dovute alle sanzioni Ue sulla questione, che rimuoverà gli account di RT e Sputnik. I provvedimenti della piattaforma nei confronti delle testate ufficialmente legate e finanziate dal Cremlino erano cominciati già nei giorni scorsi, con un’etichetta a tutti i post provenienti da queste fonti che prevedeva la scritta “Stay informed”. Si passa ora al livello successivo, con Twitter che impedirà ai contenuti pubblicati da queste due testate di uscire dal confine russo. Twitter blocca RT e Sputnik, quindi, e vediamo qualche dettaglio in più sulle modalità. LEGGI ANCHE >>> Twitter mette l’etichetta ai post provenienti dai media russi finanziati dal Cremlino Twitter blocca RT e Sputnik in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha deciso, cedendo alle pressioni dovute alle sanzioni Ue sulla questione, che rimuoverà glidi RT e. I provvedimenti della piattaforma nei confronti delle testate ufficialmente legate e finanziate dal Cremlino erano cominciati già nei giorni scorsi, con un’etichetta a tutti i post provenienti da queste fonti che prevedeva la scritta “Stay informed”. Si passa ora al livello successivo, conche impedirà ai contenuti pubblicati da queste due testate di uscire dal confine russo.blocca RT e, quindi, e vediamo qualche dettaglio in più sulle modalità. LEGGI ANCHE >>>mette l’etichetta ai post provenienti dai media russi finanziati dal Cremlinoblocca RT ein ...

