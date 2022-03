Trofeo Laigueglia 2022 | le pagelle Jan Polanc e la UAE Emirates da 10 | bene Lorenzo Rota

Advertising

24Trends_Italia : 18. Balotelli - 5mille+ 19. Trofeo Laigueglia 2022 - 5mille+ 20. Francesco Borgonovo - 5mille+ - SimoneMattei9 : RT @SpazioCiclismo: Juan Ayuso e Alessandro Covi festeggiano il successo di Jan Polanc al #TrofeoLaigueglia - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Bene l'Uae Emirates al Trofeo Laigueglia con 3 sul podio, terzo il borgomanerese Alessandro Covi - vco24news : Bene l'Uae Emirates al Trofeo Laigueglia con 3 sul podio, terzo il borgomanerese Alessandro Covi… - angelo_merisi : ????????GRANDISSIMA VITTORIA?????? A Polanc il Trofeo Laigueglia - Ciclismo - Rai Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Laigueglia

Ottima condizione fisica, unita a una strategia che si è rivelata vincente, insomma gli ingredienti giusti per un trionfo meritato, che Polanc ha raggiunto rientrando ben due volte nel gruppo di ...Una corsa che ha avuto anche il significato dell'esordio in ammiraglia nella squadra italiana per Daniele Bennati . Una nuova avventura da CT della Nazionale per lui: ' Tante emozioni, era la prima ...PAGELLE TROFEO LAIGUEGLIA 2022 Jan Polanc, voto 10: il Bel Paese è il luogo preferito a livello ciclistico per lo sloveno. A quasi cinque anni di distanza dall'ultima, torna alla vittoria il corridore ...La cinquantanovesima edizione del Trofeo Laigueglia, la gara di classe 1.Pro che mercoledì, come da tradizione, ha aperto il calendario italiano, è andata allo sloveno Jan Polanc. Il forte portacolori ...