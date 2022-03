Tennis, Sinner sulla neve con Lindsey Vonn prima della Coppa Davis (FOTO) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Jannik Sinner si è concesso una giornata sulle nevi di Plan de Corones con l’ex campionessa statunitense Lindsey Vonn. Una lezione di sci speciale per l’altoatesino, una sorta di “promessa” che i due si erano fatti anni fa, quando si conobbero grazie ad uno sponsor in comune. Vonn aveva promesso una lezione di sci a Sinner, in cambio di una lezione di Tennis. L’incontro è avvenuto a pochi giorni dall’inizio della Coppa Davis, che vedrà impegnato anche il classe 2001. Sulle nevi dell’Alto Adige era presente anche l’azzurro Manfred Moelgg. Di seguito, una FOTO postata da Sinner sui propri social. pic.twitter.com/PO25OokUgB — Jannik Sinner (@janniksin) March 1, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Janniksi è concesso una giornata sulle nevi di Plan de Corones con l’ex campionessa statunitense. Una lezione di sci speciale per l’altoatesino, una sorta di “promessa” che i due si erano fatti anni fa, quando si conobbero grazie ad uno sponsor in comune.aveva promesso una lezione di sci a, in cambio di una lezione di. L’incontro è avvenuto a pochi giorni dall’inizio, che vedrà impegnato anche il classe 2001. Sulle nevi dell’Alto Adige era presente anche l’azzurro Manfred Moelgg. Di seguito, unapostata dasui propri social. pic.twitter.com/PO25OokUgB — Jannik(@janniksin) March 1, 2022 SportFace.

