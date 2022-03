Solidarietà, il Comune di Latina si prepara ad accogliere i rifugiati ucraini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Latina – Lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina ha messo in moto la macchina della Solidarietà e dell’accoglienza anche a Latina. L’Amministrazione comunale è al lavoro in queste ore per la costituzione di una apposita task force da attivare in un percorso istituzionale che verrà al più presto individuato attraverso gli opportuni atti amministrativi. Gli uffici coinvolti sono quelli del Servizio Welfare e del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile. L’obiettivo è fare rete anche con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per dare il via a una raccolta di beni di prima necessità da inviare al popolo ucraino. “Stiamo allestendo la macchina organizzativa istituzionale – spiega l’Assessora al Welfare e Vice Sindaco Francesca Pierleoni – per raccogliere generi di prima necessità magari anche ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina ha messo in moto la macchina dellae dell’accoglienza anche a. L’Amministrazione comunale è al lavoro in queste ore per la costituzione di una apposita task force da attivare in un percorso istituzionale che verrà al più presto individuato attraverso gli opportuni atti amministrativi. Gli uffici coinvolti sono quelli del Servizio Welfare e del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile. L’obiettivo è fare rete anche con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per dare il via a una raccolta di beni di prima necessità da inviare al popolo ucraino. “Stiamo allestendo la macchina organizzativa istituzionale – spiega l’Assessora al Welfare e Vice Sindaco Francesca Pierleoni – per rgeneri di prima necessità magari anche ...

comunevenezia : #UkraineRussia | #UkraineRussianWar ??Solidarietà al popolo ucraino: palazzi comunali illuminati di blu e di giall… - VaticanIHD : 'Trasformare l'interdipendenza in quella solidarietà autentica che nasce dal riconoscimento della dignità umana di… - Roma : #Ucraina, oggi fiaccolata per la pace indetta dal Sindaco di #Roma. ?? Appuntamento alle 18 in piazza del Campidogli… - VincenzoRomania : Massima solidarietà a Paolo Nori, colpito da una prudenza accademica che non è neanche idiota, perché manca della p… - PaoloStern : RT @VaticanIHD: 'Trasformare l'interdipendenza in quella solidarietà autentica che nasce dal riconoscimento della dignità umana di tutti gl… -