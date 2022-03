Sean Penn, continuano le riprese sul campo ucraino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sean Penn ha camminato per chilometri raggiungendo il confine della Polonia con l’obiettivo di continuare le riprese per il suo documentario sulla guerra in Ucraina. Continua la documentazione di Penn sull’invasione russa L’attore e regista americano Sean Penn era arrivato settimana scorsa in suolo ucraino per documentare la verità sulla guerra che continua a stravolgere le notizie mondiali. Dal suo arrivo, Penn ha camminato chilometri raggiungendo il confine della Polonia. Su un tweet ha aggiornato i suoi followers raccontando le vicende che sta vivendo in Ucraina. “Io e due colleghi abbiamo camminato per chilometri fino al confine polacco dopo aver abbandonato la nostra auto sul ciglio della strada” Sui social l’attore racconta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)ha camminato per chilometri raggiungendo il confine della Polonia con l’obiettivo di continuare leper il suo documentario sulla guerra in Ucraina. Continua la documentazione disull’invasione russa L’attore e regista americanoera arrivato settimana scorsa in suoloper documentare la verità sulla guerra che continua a stravolgere le notizie mondiali. Dal suo arrivo,ha camminato chilometri raggiungendo il confine della Polonia. Su un tweet ha aggiornato i suoi followers raccontando le vicende che sta vivendo in Ucraina. “Io e due colleghi abbiamo camminato per chilometri fino al confine polacco dopo aver abbandonato la nostra auto sul ciglio della strada” Sui social l’attore racconta ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Immagine che dice tutto: l'attore, regista, milionario Sean Penn fugge dall'Ucraina a piedi verso la Polonia, in un… - RaiNews : “Io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine dopo aver abbandonato la nostra macchina lu… - ilriformista : L’attore e regista Sean Penn, a Kiev per un documentario, costretto a scappare a piedi dal Paese: in una foto la ca… - sapa84 : RT @berti_nic: Io ogni volta che leggo 'Sean Penn' dico sottovoce 'per brindare a un incontro', è più forte di me. - rosi0878 : RT @repubblica: Sean Penn scappa a piedi dall'Ucraina e va in Polonia -