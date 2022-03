Samantha Cristoforetti non sarà più comandante della Iss: 'Mi dispiace per le donne che hanno... (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo ruolo per l'astronauta Samantha Cristoforetti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss): 'AstroSamantha' non sarà più comandante della Iss , ma avrà il ruolo di leader del Segmento ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuovo ruolo per l'astronautaa bordoStazione Spaziale Internazionale (Iss): 'Astro' nonpiùIss , ma avrà il ruolo di leader del Segmento ...

Advertising

andreabettini : Cambio di programma per Samantha Cristoforetti: la sua prossima missione sarà più breve e non sarà più comandante d… - andreabettini : Qui il comunicato ESA in italiano sulle modifiche alla missione di Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale I… - gravitazeroeu : RT @ASI_spazio: Nuovo ruolo e nuovo piano di volo per @AstroSamantha @ESA_Italia @esa - scienzenotizie : #Astronomia #Crew4 #SamanthaCristoforetti #spacex #USOS Ultime spazio: Samantha Cristoforetti non è più comandante… - Asgard_Hydra : Cambio a sorpresa dall'ESA: Samantha Cristoforetti non sarà più comandante della ISS -