"Prendi una donna, trattala male, dosa bene amore e crudeltà…" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un altro femminicidio ieri mattina a Pontecagnano. Un altro uomo che distrugge il suo giocattolo preferito perché non soddisfa più il suo ego. Anna aveva interrotto la relazione con Alfredo Erre otto mesi fa ed aveva paura. Lui la tormentava, anche sul luogo di lavoro. E così ieri mattina: è entrato con un trolley nel coiffeur

