Pistocchi non ha dubbi: “Napoli nettamente superiore all’Inter” (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Ecco quanto riportato: “Ancelotti è un grande allenatore, il suo curriculum parla da solo. Anche i grandi allenatori sbagliano delle stagioni. Basta vedere cosa sta succedendo a Mourinho a Roma. Indiscutibilmente è un grande allenatore, ha vinto tutto, anche con squadre inferiori. Quindi oggettivamente è un grande allenatore. Però la Roma sta giocando male, non è riuscito a darle un’identità. Un po’ come successo ad Ancelotti a Napoli. Gli azzurri venivano da un’identità forte con Sarri, Ancelotti ha provato a cambiare qualcosa con la sua visione. Questa squadra ha ancora quell’identità, pur nell’evoluzione data da Spalletti, che finora è stato fenomenale, dato che ha riqualificato dei giocatori spariti dai radar, ha costruito un gruppo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio, giornalista. Ecco quanto riportato: “Ancelotti è un grande allenatore, il suo curriculum parla da solo. Anche i grandi allenatori sbagliano delle stagioni. Basta vedere cosa sta succedendo a Mourinho a Roma. Indiscutibilmente è un grande allenatore, ha vinto tutto, anche con squadre inferiori. Quindi oggettivamente è un grande allenatore. Però la Roma sta giocando male, non è riuscito a darle un’identità. Un po’ come successo ad Ancelotti a. Gli azzurri venivano da un’identità forte con Sarri, Ancelotti ha provato a cambiare qualcosa con la sua visione. Questa squadra ha ancora quell’identità, pur nell’evoluzione data da Spalletti, che finora è stato fenomenale, dato che ha riqualificato dei giocatori spariti dai radar, ha costruito un gruppo ...

