Paolo Nori, le lacrime in diretta instagram: l'università Bicocca annulla il suo corso su Dostoevskij (Di mercoledì 2 marzo 2022) Paolo Nori in lacrime in diretta instagram. Un caso che farà discutere a lungo, quello dell' università Bicocca di Milano . L'ateneo ha infatti sospeso un corso sulla vita dello scrittore russo Fedor ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022)inin. Un caso che farà discutere a lungo, quello dell'di Milano . L'ateneo ha infatti sospeso unsulla vita dello scrittore russo Fedor ...

Advertising

pbersani : Ma davvero è stato annullato a Paolo Nori un percorso didattico su Dostoevskij in ragione della “delicatezza” del m… - LaStampa : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - ilpost : Paolo Nori racconta del suo corso su Dostoevskij e Russia rinviato dall’Università Bicocca di Milano - KenSharo : New post (Appello in solidarietà a Paolo Nori. L'Università riprenda subito il suo corso su Dostoevskij!) has been… - AntoniaAtzeni : RT @tomasomontanari: Come rettore di @UniStraSiena ho appena invitato Paolo #Nori a fare qua i seminari su Dostoevskij. Ne saremmo onorati… -