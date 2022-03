Milano | fino al 12 marzo per partecipare a ' Figurarsi' | concorso arti visive per giovani

(Di mercoledì 2 marzo 2022), 2 mar. (Labitalia) - Mettersi in gioco con la propria creatività. È possibile grazie a, il contest creativo nelle discipline delle– audiovisivo, fotografia,figurative – pertra i 16 e i 18 anni, studenti e non, con una pcolare attenzione a coloro che provengono da contesti con minori opportunità. Le ragazze e i ragazzi possono iscriversi e candidare le proprie creazioni sino al 122022, nuova data di scadenza del contest. La partecipazione è individuale e gratuita. Ilè promosso e organizzato da Fondazione di Comunitàe FondazioneScuole Civiche in collaborazione con Afol Metropolitana e con il patrocinio del Comune di ...

Advertising

gparagone : Puntuale per l’inizio delle lezioni, invece di varcare i cancelli, sistema una sedia e un cartellone sul marciapied… - PRpressroom : Questa mostra parla della donna dipinta da #Tiziano e dai suoi contemporanei e del ruolo che la loro rappresentazio… - GoldenBackstage : Individualità, trasformazione, gioco di ruolo: è tutto questo la mostra #RolePlay allestita fino al 27 giugno all'O… - vbdukompatti : Prima di mettervi contro di noi dovete sapere che siamo influenti in tutta italia da milano fino a reggio calabria… - mikaanto3 : RT @_Carabinieri_: Il 1° marzo 1886 venne fondata a Milano l’Associazione di Mutuo Soccorso fra congedati e pensionati dei Carabinieri, pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano fino

Il Sole 24 ORE

Un'amicizia nata negli anni Settanta e durataalla sua morte, nel 2012 . Leggendolo, mi sono ... dentro e fuori la Chiesa, l 'arcivescovo diera un amico semplice e sincero, anche se ...... il monitoraggio della forma fisica e la vita quotidiana" La famiglia di prodotti Garmin ... Impermeabilea 10 ATM (100 metri) e conforme agli standard EN133319, con pulsanti induttivi a ..."La terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante". E quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Ria Novosti. Un avvertimento che fa paura quello del ...Attivare subito un sistema di approvvigionamento unico per l'energia. Le imprese sono in stato di allarme per il caro energia legato anche alla guerra in Ucraina, e chiedono interventi urgenti al ...