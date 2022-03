Migranti | a Melilla 2 000 tentano entrare in Spagna | 500 passano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Circa 2.000 persone hanno tentato di scavalcare in massa una barriera sul confine tra Marocco enell'enclave di. Di queste persone, 500 circa sono riuscite a passare in territorio ...

Circa 2.000 persone hanno tentato di scavalcare in massa una barriera sul confine tra Marocco e Spagna nell'enclave di. Di queste persone, 500 circa sono riuscite a passare in territorio spagnolo. Lo ha reso noto a media la delegazione del governo centrale spagnolo. . 2 marzo 2022Tentativi di questo tipo da parte disi verificano periodicamente sia a Ceuta sia a, entrambe situate sulle coste del Nord Africa. .Circa 2.000 persone hanno tentato di scavalcare in massa una barriera sul confine tra Marocco e Spagna nell'enclave di Melilla. Di queste persone, 500 circa sono riuscite a passare in territorio spagn ...(ANSA) - MADRID, 13 FEB - Un centinaio di migranti ha tentato di scavalcare stamane la barriera posta sul confine tra il Marocco e l'enclave spagnola di Melilla: lo riporta l'agenzia di stampa Efe.