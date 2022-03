Melissa Satta, la furia di Boateng: "Perché è finita". Corna? "Non si poteva andare avanti" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kevin Prince Boateng sta per iniziare la carriera da attore. Ma l'ex di Melissa Satta rompe il silenzio dopo la rottura. Ed è molto arrabbiato quando dice: "Non ho tradito". Non vuole affatto essere considerato un traditore seriale e, dopo l'addio nel clamore mediatico, mette per sempre le cose in chiaro. Intanto, Melissa Satta, solo poche settimane fa, aveva commentato così la rottura: «Duro colpo, non me l'aspettavo e non è stata una mia scelta». Dalla loro storia d'amore, coronata con il matrimonio, è nato il piccolo Maddox, che ha 7 anni. L'intervista al Corriere della Sera è davvero senza segreti Perché il centrocampista ex Milan e Barcellona vuole difendersi da ogni accusa sulla sua nuova love story con Valentina Fradegradi, che è iniziata dopo la separazione dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kevin Princesta per iniziare la carriera da attore. Ma l'ex dirompe il silenzio dopo la rottura. Ed è molto arrabbiato quando dice: "Non ho tradito". Non vuole affatto essere considerato un traditore seriale e, dopo l'addio nel clamore mediatico, mette per sempre le cose in chiaro. Intanto,, solo poche settimane fa, aveva commentato così la rottura: «Duro colpo, non me l'aspettavo e non è stata una mia scelta». Dalla loro storia d'amore, coronata con il matrimonio, è nato il piccolo Maddox, che ha 7 anni. L'intervista al Corriere della Sera è davvero senza segretiil centrocampista ex Milan e Barcellona vuole difendersi da ogni accusa sulla sua nuova love story con Valentina Fradegradi, che è iniziata dopo la separazione dalla ...

