Locatelli rinnova con la Juventus? Trattativa lampo | i dettagli

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Laha bisogno di rinforzare il centrocampo per dare ail supporto necessario; l’azzurro è fondamentale per il club. Arrivato la scorsa estate dal Sassuolo,è diventato immediatamente un perno del centrocampo bianconero; la sua importanza è testimoniata dal fatto che lastarebbe già pensando al rinnovo di contratto del campione d’Europa. AnsafotoL’ultimo mercato estivo dellaha portato, alla corte di Allegri, il centrocampista azzurro; il campione d’Europa, dopo un lungo corteggiamento, è diventato un nuovo giocatore bianconero dimostrando, fin da subito, la sua importanza nel sistema di gioco della Juve. Giocatore intelligente tatticamente, abile palla al piede e in grado di dettare i ritmi alla squadra ma anche capace di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli rinnova

Juve Dipendenza

Se metti un like alle foto di gioia di Bonucci epuoi pensare alla solidaietà verso compagni di Nazionale, ma se quel like va anche sotto ... 'Se Dybala non, dev'essere un nostro ...Sila partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro ... Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, GiorgioLa Juventus ha bisogno di rinforzare il centrocampo per dare a Locatelli il supporto necessario; l'azzurro è fondamentale per il club.L’esterna al tre stelle Michelin «Da Vittorio» dei fratelli Cerea, con il super ospite Matteo Berrettini, è il momento più intenso della serata. I concorrenti che volano in finalissima sono quattro: L ...