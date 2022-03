Lo Zar è ormai staccato dalla realtà e sogna l’Urss anche in Borsa (Di mercoledì 2 marzo 2022) La reazione alle sanzioni è assurda: il divieto agli investitori stranieri di vendere azioni russe. I mercati crollano e i tank s’impantanano, era convinto che la società ucraina sarebbe collassata Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 marzo 2022) La reazione alle sanzioni è assurda: il divieto agli investitori stranieri di vendere azioni russe. I mercati crollano e i tank s’impantanano, era convinto che la società ucraina sarebbe collassata

Advertising

LaStampa : Lo Zar è ormai staccato dalla realtà e sogna l’Urss anche in Borsa - alexbottoni : Lo Zar è ormai staccato dalla realtà e sogna l’Urss anche in Borsa - MassimGiannini : RT @LaStampa: Lo Zar è ormai staccato dalla realtà e sogna l’Urss anche in Borsa - kiki_la_bulla : Se serviva una prova: ordina agli investitori stranieri di non vendere i titoli russi 'Lo Zar è ormai staccato dal… - Destradipopolo : ERAVAMO QUATTRO AMICI DALLO ZAR LA RETE INTERNAZIONALE A FAVORE DI #Putin SI RIDUCE SEMPRE DI PIÙ: DALLA SUA PARTE… -