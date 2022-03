Leicester | piace un ataccante 16enne

Advertising

JulzOa : @Triple_FCIM Se ami la tranquillità è perfetto. Infatti a @masolinismo che ha 83 anni piace. A me va bene, tanto q… - zazoomblog : Leicester piace un gioiellino dell'Academy del Chelsea - #Leicester #piace #gioiellino - sportli26181512 : Leicester, piace un gioiellino dell'Academy del Chelsea: Secondo il Mirror, il Leicester ha messo gli occhi su Levi… -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester piace

Calciomercato.com

1 Youri Tielemans, tanto, da sempre. A tutti e in particolare alla Juve , pure il belga vorrebbe cambiare aria. In estate i primi contatti col, fuori portata la valutazione in quel momento. Ma si ...Commenta per primo Secondo il Mirror , ilha messo gli occhi su Levi Colwill , difensore 19enne di proprietà del Chelsea che sta brillando in prestito all'Huddersfield .Secondo il Mirror, il Leicester ha messo gli occhi su Levi Colwill, difensore 19enne di proprietà del Chelsea che sta brillando in prestito all'Huddersfield.Juventus, ostacolo Ancelotti per Tielemans e Milinkovic-Savic Uno è Youri Tielemans, centrocampista belga del Leicester, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che piace tantissimo ai bianconeri.