Katarina Raniakova rivede Alex Belli dopo il divorzio (Di mercoledì 2 marzo 2022) dopo anni di separazione un mese fa Alex Belli e Katarina Raniakova hanno ufficialmente divorziato. La donna in queste settimane è stata spesso ospite di Barbara d’Urso a commentare le vicende alchemiche dell’ex marito al GF Vip e ieri ha detto la sua sulla dedica che il Man ha fatto a Delia Duran nelle acque di Sharm Ek Sheikh. “Ho visto che a Delia ha fatto una dedica d’amore sott’acqua, a me non l’ha mai fatto ride. Devo ammettere che mi manca questa esperienza. Non è mai successo quando stavamo insieme. Anzi, io e lui riuscivamo anche a litigare durante le immersioni discutendo a gesti. Nemmeno mezzo bacio sott’acqua con Alex”. Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 si è collegata dall’Egitto Stella Starlight e a sorpresa con lei c’era anche Alex ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 marzo 2022)anni di separazione un mese fahanno ufficialmente divorziato. La donna in queste settimane è stata spesso ospite di Barbara d’Urso a commentare le vicende alchemiche dell’ex marito al GF Vip e ieri ha detto la sua sulla dedica che il Man ha fatto a Delia Duran nelle acque di Sharm Ek Sheikh. “Ho visto che a Delia ha fatto una dedica d’amore sott’acqua, a me non l’ha mai fatto ride. Devo ammettere che mi manca questa esperienza. Non è mai successo quando stavamo insieme. Anzi, io e lui riuscivamo anche a litigare durante le immersioni discutendo a gesti. Nemmeno mezzo bacio sott’acqua con”. Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 si è collegata dall’Egitto Stella Starlight e a sorpresa con lei c’era anche...

Advertising

StraNotizie : Katarina Raniakova rivede Alex Belli dopo il divorzio - infoitcultura : Katarina Raniakova 'Alex Belli mi ha minacciata e attaccata'/ 'Diffida? Non so nulla' - infoitcultura : Alex Belli denuncia l’ex moglie Katarina Raniakova: 'Mi ha fatto una cosa grave'. Lei: 'Non - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Katarina Raniakova diffidata da Alex Belli: “Mi ha minacciata” - BITCHYFit : Katarina Raniakova diffidata da Alex Belli: “Mi ha minacciata” -