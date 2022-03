Istat | nel 2021 crescita del +6 | 6%

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA – Il, nonostante la pandemia, è stato un ottimo anno per l’economia italiana, condel Pil e saldi di finanza pubblica migliori di ogni previsione. Lo dice l’, che ieri ha reso noto il dato a consuntivo delladel Pil per il, che si attesta al +6,6%, e dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che, misurato in rapporto al Pil, è pari a -7,2%, di molto inferiore rispetto al -9,4% stimato nella Nota di aggiornamento al Def dello scorso settembre. Tutto questo si riflette positivamente anche sulla dinamica del debito pubblico, che viene stimato al 150,4% del Pil, anche in questo caso un valore nettamente migliore rispetto alle stime Nadef (153,5%). L'articolo L'Opinionista.