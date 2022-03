Inzaghi | ora serve una svolta | le due mosse che possono riaccendere l’Inter

(Di mercoledì 2 marzo 2022)non segna più. L’ultimo gol è di Edin Dzeko, al quarantaseiesimo minuto di Napoli-Inter datata 12 febbraio. Quattro partite e mezzo di digiuno: Inter-Liverpool, Inter-Sassuolo, Genoa-Inter e Milan-Inter e una involuzione nel gioco, nella testa e nel fisico che appare evidente. I nerazzurri, intendiamoci, al momento stanno disputando una buona stagione: sono potenzialmente primi in classifica, vista la partita da recuperare ad aprile contro il Bologna, hanno già alzato la Supercoppa sconfiggendo la Juventus, il 20 di aprile si giocheranno la semifinale di ritorno di Coppa Italia e dopo dieci anni hanno superato il girone di Champions League qualificandosi agli ottavi di finale dove, con tutta probabilità e a meno di una impresa storica, verranno eliminati da una squadra più forte e più pronta per i palcoscenici europei, ovvero il Liverpool. Ma adesso Simone ...

